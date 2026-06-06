手足の筋力低下としびれを繰り返す難病・慢性炎症性脱髄性多発神経炎です。産後に左手のしびれから発症し、入院と治療でほぼ寛解しましたが、その後も年に数回の再発を経験してきました。それでも普段は健康な人と変わらず、小5の長男と50メートル走をすれば勝てるほど元気だといいます。3人の子を育てる女性が、難病とともに前向きに生きる日々と「早めの受診」への思いを語ります。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づ