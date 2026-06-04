2024年4月、北海道旭川市の神居大橋の欄干から当時17歳の女子高生Aさん（留萌市）を落として水死させ、殺人など3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の第6回公判が3日、旭川地裁（田中結花裁判長）であり、Aさんの両親の供述調書が公開された。 〈画像〉「暴力団員は私のことを分かってくれる人」反社と付き合いがあった内田被告は刑事とも不倫していた。スッピン姿や小西受刑囚の写真も 行方不明になってまもなく殺害さ