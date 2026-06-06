岡山県警察本部 知人女性に暴行を加えて同意がないまま性的な行為をしたとして、岡山県警察学校の初任科生の男が6日、島根県警に逮捕されました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、岡山県警察学校初任科生で巡査の男（22）です。 島根県警によりますと、男は2026年5月29日、島根県に住む20代の知人女性の自宅で、女性を押し倒すなど暴行を加え、同意がないまま性的な行為に及んだ疑いが持たれています。 警察の調