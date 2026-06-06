【キーウ共同】ウクライナ防衛に向けた人工知能（AI）開発の責任者ダニロ・ツボク国防省AIセンター長（35）は3日、首都キーウで共同通信と単独会見した。対ロシア戦でAIを活用し、多くの任務を3〜5年で無人・自律化すると述べた。兵力不足を打開する突破口として「非対称的な取り組みが重要であり、AIが最善の選択肢だ」との考えを示した。3月に新設された防衛AIセンター「A1」のトップに就任後、日本メディアの取材に応じたの