トランプ米大統領、フランスのマクロン大統領【ワシントン共同】米ニュースサイトのポリティコは4日、フランス東部エビアンで15〜17日に開かれるG7サミットの終了後に、マクロン大統領がパリ郊外のベルサイユ宮殿にトランプ米大統領を招き、夕食会を検討していると報じた。トランプ氏が会議途中で帰国しないようつなぎ留める狙いがある。ベルサイユ宮殿での夕食会は17日で調整しているという。昨年のカナダでのG7サミットでは