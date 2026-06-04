授業参観で息子の教室に向かうと、知らない女子生徒から突然「うどんのつゆ、ありがとうございました！」とお礼を言われた――。何のことか分からず息子に聞くと、お弁当の冷やしうどんに入れていた"予備のつゆ"を、つゆを忘れたクラスメートに譲っていたのでした。母親がこのエピソードをThreadsに投稿したところ、「こういう交流いいね」「お母さんのおかげ」と反響が広がっています。【写真】息子の冷やしうどん弁当につけてい