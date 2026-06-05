鉄製グレーチングのふたが盗まれた水路（岡山市提供） 岡山市北区菅野の水路で、鉄製のグレーチングのふた（約30cm×約1m)4枚が盗まれました。被害額は計3万8600円相当だということです。 水路を管理する岡山市によりますと、6月2日、地域住民が異変に気付き、岡山西警察署に通報しました。 岡山市は5日、警察に被害届を出しました。警察が窃盗の疑いで捜査しています。