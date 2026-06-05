Googleがウェブサイト運営者やパブリッシャー、クリエイターの公式情報をGoogle検索上でまとめて表示できる新機能「Search profiles」を発表しました。Search profilesでは記事、動画、SNS投稿など複数の場所に分かれているコンテンツを1つのプロフィールに集約し、読者がGoogle検索やGoogle Discoverから情報発信元を見つけやすくなるとされています。A new profile to help publishers and creators highlight their work on Sea