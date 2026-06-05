福島市の住宅街に現れ、男女4人を次々と襲って工場内に居座ったクマ。約40時間がたった3日深夜、自力で工場の窓を開けて逃げ出しました。居座り先の工場を取材すると、逃げ出す際にクマが突き破った網戸がそのまま残されていました。OKIシンフォテック・丹治典久執行役員：鍵を開けて窓を開けて網戸をぶち破って外に出たらしい。あちこちにクマが触ったような油がついたところはありました。クマは窓の鍵を自力で開け、窓ガラスを