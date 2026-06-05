料理の付け合わせに用いられることの多いパセリ。【写真】こちらが山盛り「パセリの天ぷら」…これで300円！SNS上では今、そんなパセリの存在感を前面に押し出した「パセリの天ぷら」が、大きな注目を集めている。「『パセリの天ぷらだと？！しかも300円？！こんなん絶対ワイに対する挑戦やん！』と興味本位で注文したらエゲツない量が出てきて草生やしながら草食ってる。大袈裟でなくワイの人生の過去10年分くらいはあるぞこれ…w
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 子が高級品を…篠原涼子らに疑問
- 2. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 3. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 4. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 5. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 6. 中古パチンコ台、意外な場所へ
- 7. モンスト公式「不適切」表現謝罪
- 8. 映画の声優起用巡り物議→引退
- 9. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 10. 主婦が不倫「汚れた聖域3選」
- 1. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 2. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 3. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 4. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 5. ADHD治療で子に「ゲーム」処方?
- 6. 成城も…セレブの街が陥落した訳
- 7. 路上で3人刺され1人死亡 北海道
- 8. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 9. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 10. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 1. 冷蔵庫がマンジャロだらけ 証言
- 2. 秋篠宮さまも買い求める名物パン
- 3. 記号「#」どう呼ぶ? 世代差あり
- 4. 贈り物を手放せるようになった訳
- 5. ファミマのシュー 驚きのコスパ
- 6. ほぉ〜! 認知症予防に孫が手作り
- 7. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 8. 中傷動画「本人か判断難しい」
- 9. 困惑…浅草寺「超丸見えトイレ」
- 10. カビ取って提供 暴露投稿が波紋
- 1. アリサ・リュウ 中国から圧力か
- 2. 米国の大学生が京都で行方不明に
- 3. 中国で化学兵器処理 邦人2人入院
- 4. NBA試合中乱入 観客男逮捕される
- 5. 血まみれに…ドバイ案件の闇告白
- 6. 無知だった…旭日旗登場動画修正
- 7. 米育ちなのに…なぜ日本の大学へ
- 8. 希で遺灰まく…住民から強い反発
- 9. 寄生バエの幼虫 生産に影響か
- 10. 仮想誘拐 タイで「仮想誘拐」
- 1. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化?
- 2. 賃下げ…風俗業界に過酷な現実
- 3. 上場維持の基準に適合せず 東証で今後増加する「退場企業」の行方
- 4. 出戻り息子 歓迎する本当の理由
- 5. ヤマダHDとエディオン統合協議へ
- 6. 「退職金ハイ」で…4年後に悲劇
- 7. トヨタ 子ども乗れるカート生産
- 8. 実力トップのトヨタが抱える不安
- 9. 日本がマイナを使わない理由
- 10. 小5で偏差値68の娘…4年前は40台
- 1. スマホユーザー必携のアプリ
- 2. 楽天で「AirPods Pro 3」が6%OFF
- 3. 何気ないけど…Macの魅力語った
- 4. 豪華すぎるROGの特別限定モデル
- 5. 8800円でiPadがMB Airに早変わり
- 6. 省電力ミニPCでここまで使える？安定稼働が魅力の『GMKtec G11』を実機チェック
- 7. スノーピークがAmazonで最大半額
- 8. 牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
- 9. GitHubのアクセストークンが「リンクを1回クリックしただけ」で盗まれる脆弱性が報告される
- 10. 59.99ドルの有料ブラウザ「Brave Origin」が正式リリース、「最高レベルのプライバシーとセキュリティ保護を備えたミニマルなブラウザ」と開発はアピール
- 11. キャンペーン：片道4,390円からのジェットスター国内線・国際線セール 6月4日（木）から販売 有料会員はさらに300円OFF
- 12. ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
- 13. FeliCaが使える 5000万画素カメラにAI補正 防水・防塵で6万以下「motorola edge 60」にSIMフリーモデル
- 14. ソニーの最新4K液晶テレビ、三井化学のバイオマスプラスチックを採用
- 15. 水森亜土とコスメ・デ・ボーテが初コラボレーション レトロカワイイ！ネイルコレクションが6月22日(月)発売
- 16. ホンダ、シビックTYPE R専用データロガーアプリ「LogR」発表。iPhone/Android対応
- 17. 住みたい街ランキング TOP3不動
- 18. [江口靖二のデジタルサイネージ時評]Vol.18 素晴らしい、しかし同時に残念な京都駅のバス乗場案内サイネージ
- 19. 「DREAME JAPAN」新製品発表会、日本未発売のスマートフォン「Dreame×nubia RS1」と「AURORA LS1」が展示
- 20. 「違い」は企業の武器になるのか。エプソンとヘラルボニーが示す新しい経営の形
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 吉田麻也 森保Jに「緊急合流」へ
- 3. 平野美宇めぐる報道 チーム声明
- 4. 阿部氏代理人 文春の報道に言及
- 5. 大谷も頭抱えた ド軍に悲劇発生
- 6. FIFAランク1位の仏代表逆転負け
- 7. ザックJ 合宿地での過酷な環境
- 8. 大谷 りくりゅうとの写真はNG?
- 9. 欧州サッカー界で日本人いじめか
- 10. 理解してくれ 大谷の衝撃的成績
- 1. 子が高級品を…篠原涼子らに疑問
- 2. 中古パチンコ台、意外な場所へ
- 3. モンスト公式「不適切」表現謝罪
- 4. 映画の声優起用巡り物議→引退
- 5. テレ東の新番組「回答は控える」
- 6. 15kg増 福士蒼汰の近影に騒然
- 7. 太川「嫌いでしょうがなかった」
- 8. 何も聞くな…有吉が「厳重注意」
- 9. 玲奈 帝王切開「楽しかった」
- 10. つるの剛士 子の給与明細に衝撃
- 1. 主婦が不倫「汚れた聖域3選」
- 2. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 3. 「加齢臭が強くなる」原因は
- 4. 米育ちなのに…なぜ日本の大学へ
- 5. 旅行ドタキャンした友人に絶句
- 6. 日本式のお弁当 欧米で賛否両論
- 7. 60代以上の熟年不倫に衝撃的事実
- 8. 「有能な男」が育休を取った結果
- 9. 3COINS新作のインテリア雑貨
- 10. スマホと引き換えに失われたもの