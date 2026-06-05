料理の付け合わせに用いられることの多いパセリ。【写真】こちらが山盛り「パセリの天ぷら」…これで300円！SNS上では今、そんなパセリの存在感を前面に押し出した「パセリの天ぷら」が、大きな注目を集めている。「『パセリの天ぷらだと？！しかも300円？！こんなん絶対ワイに対する挑戦やん！』と興味本位で注文したらエゲツない量が出てきて草生やしながら草食ってる。大袈裟でなくワイの人生の過去10年分くらいはあるぞこれ…w