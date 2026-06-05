セブン−イレブン・ジャパンが、午後4〜8時までの夕方限定で対象の揚げ物・フランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を6月6日まで実施中です。同社の公式「X」アカウントが同月4日、想定を上回る売れ行きとなり、店舗によって売り切れとなっていることに対して謝罪しました。【画像】え…やっす！「半額」対象の揚げ物を見る！（6枚）揚げ物半額セールが「想定を上回る売れ行き」公式アカウントは、「お客様から大