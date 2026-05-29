暑くなると特に、コンビニやスーパー、自動販売機などで、冷たいドリンク類を買う子どもの姿をよく見かける。しかし、小児科医の森戸やすみさんは「そうした清涼飲料水のなかには、子どもにとって危険性が高く、すすめられないものがあることを知っておいてほしい」という――。写真＝iStock.com／Deron Levy※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Deron Levy■子どもが注意すべきドリンクとはコンビニやスーパー、自販機など