ＤＦ吉田麻也（３７＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が、ＭＦ遠藤航（リバプール）の代役説を否定した。吉田は５日（日本時間６日）、北中米Ｗ杯（１１日開幕）に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表にサポートプレーヤーとして合流。４日に再び戻ってくることが発表された後、同地入りしてから別メニュー調整が続く遠藤が間に合わない場合、代わりにＷ杯メンバー入りするとの見方が、ネット上などに上がっている