自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）を明かした。地元である神奈川・葉山の自宅でロケが行われ、夫婦円満の秘訣を問われた伸晃氏は「簡単ですよ。絶対服従」と言い切った。そうなのかと聞かれた里紗さんは「でもそうかもね」とあっさり認め、伸晃氏は「よしっ！」と立ち上がって