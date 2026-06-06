NHKの桑子真帆アナウンサー（39）の夫で俳優の小澤征悦（52）が6日、ナビゲーターを務める日本テレビ系ニュース番組『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』（毎週土曜前11：55）に出演し、桑子アナの妊娠を生報告した。【写真】桑子真帆アナがエプロン姿で味噌汁づくり番組エンディングで高岡達之氏（読売テレビ報道局特別解説委員）が「さぁ、ここで（番組を）ご覧の皆さんに私から、良いお知らせがあります。長いこと生きてい