フジテレビ系で放送されていたテレビドラマ「古畑任三郎」は、なぜ今も根強い人気を誇るのか。社会学者の太田省一さんは「それまでの刑事ドラマとは異なり、中心となるのは会話劇だったことが大きい。それゆえに、日本のドラマ史に残る名台詞が生まれた」という――。■第1シリーズはイマイチだった「古畑任三郎」いま、ドラマ『古畑任三郎』が再び話題になっている。6月1日からNetflixでの配信が始まったからだ。新作が放送される