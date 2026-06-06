富山湾で、首元にロープのようなものが食い込んだオットセイがカメラに捉えられた。専門家は網などが絡んでしまった可能性があると指摘しているが、個体の捕獲は難しいという。オットセイを見つけた際は近づかず、自治体に連絡するよう呼びかけている。首元にロープが食い込んだオットセイ富山湾で1日に撮影されたのは、海の中から頭を出し、くるくる回る黒い生き物だ。この日、オットセイが沖合に姿を現していた。よく見ると、首