中東情勢の悪化により様々な品目の値上げニュースが相次ぐ中、ナフサ流通の「目詰まり」が問題となっている。【映像】萩生田氏、ナフサ目詰まり原因の業者「わかった」ニュース番組『わたしとニュース』では、このナフサの目詰まりの原因や背景について、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏とともに深掘りした。■ナフサ「目詰まり」めぐる萩生田氏の発言、なぜ起きる？解消はいつ？YouTubeの番組で目詰まりの原因となっている業