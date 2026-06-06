SUPER EIGHT横山裕（45）が6日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）にVTR出演。SUPER EIGHTの今後について言及した。番組では、横山が親友の落語家月亭八光（49）とロケを行った。嵐の活動終了の話題になると、SUPER EIGHTのメンバーでも、今後について話し合ったことを明かした。「『今後どうする？』みたいな話になったんですよ。グループ全員が、『どれだけ続けられるか、俺ら、やろ