大阪府富田林市のマンションの敷地内で40代と10代の男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は2人の身元の確認を進めるとともに、死亡した経緯について調べています。 5日午後4時55分過ぎ、富田林市美山台にあるマンションで「人が転落した」と消防に通報がありました。 警察などによりますと、マンションの敷地内で40代と10代の男性が倒れているのが見つかりました。 2人は意識がない状態で病院へ搬