7歳の息子が父親に放った言葉が、SNSで話題となっている。【映像】添い寝した息子からの切ない一言投稿したのは、心臓外科医の月岡祐介さん(@TsukiokaYusuke)。一人で眠れないという息子に添い寝した際のエピソードを、Xに投稿した。添い寝している息子から、「パパありがとう。本当はママがいいけど、誰もいないよりはいいから」と告げられた。その発言に投稿主は、「完全に満足ではない中でも、まず謝辞を述べ、助詞を使い