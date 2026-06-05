松本尚デジタル大臣が5日、閣議後会見でマイナアプリのデザイン変更を発表した。ただ、そのデザインについて「こっちでもいいんじゃないかという気がします」と思わずこぼす場面があった。【映像】松本大臣「こっちでもいいんじゃないか」本音を漏らす瞬間松本大臣は冒頭、「今年の夏ごろにリリースを予定しているマイナアプリのアイコンを変えるという話をしたい。多くの国民の皆さんが利用されているマイナポータルのアプリ