テレビアニメ『幼女戦記』第2期が7月8日よりTOKYO MXで毎週水曜午後11時30分から放送されることが発表された。ABEMA・dアニメストアでは地上波先行・最速配信される。あわせて、キービジュアル第2弾が公開された。主題歌アーティストはMYTH & ROID、ターニャ・デグレチャフ（CV：悠木碧)が続投する。【画像】かわいい！「ようじょしぇんき2」に登場するちっちゃいターニャたちキービジュアル第2弾では、巨大にそびえ立ちタ