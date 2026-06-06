今年1月、SNSに投稿された一本の動画。そこに映っていたのは、中学生の少年が集団で暴行を受ける姿だった。動画にはノイズが混ざる中、被害者の少年は「まいった」「たんまって！」と訴えるも、周囲は「たんまなし」と暴行を続けた。さらに撮影する人影もあった。【映像】暴行を受けた少年の姿（実際の映像）実は、SNSに投稿したのは暴行を受けた少年の母親・ミキさん。経緯については、「情報提供をもらおうかと思って拡散し