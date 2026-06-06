この夏、癒やしの時間をもっと特別にしてくれそうなニュースが到着♡全国の珈琲館に、人気イラスト「mofusand」との初コラボレーション「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」が数量限定で登場します。愛らしい“にゃんこ”たちと、珈琲館ならではのくつろぎの世界観が重なった今回だけのスペシャル企画。見た目の可愛さはもちろん、毎日に使いたくなる実用性にも注目です。 mofusand×珈琲館の限定バッ