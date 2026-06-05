IAEAの特別理事会に臨むグロッシ事務局長＝5日、ウィーン（共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は5日、特別理事会を開いた。グロッシ事務局長は冒頭演説で、アラブ首長国連邦（UAE）西部にあるバラカ原発周辺で起きた無人機攻撃について「容認できない脅威」だと指摘し、改めて攻撃の自制を求めた。グロッシ氏は現場を視察したとした上で、稼働中のバラカ原発は原子炉内に数千キロの核物質を保管していると指摘。直