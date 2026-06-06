〈「死因はフライドポテトの食べ過ぎ」…いったいなぜ？中学生男子を襲った衝撃的すぎる事件の全貌〉から続く残忍な殺人事件では、隠ぺいするために死体を「コンクリ詰め」することがある。しかし、法解剖医の飯野守男氏は、このコンクリ詰めについて「むしろ逆効果」と語る。【画像】内臓がドローっと…解剖医が明かす「死体の変化」いったいなぜなのか。そして、コンクリ詰めされた死体はどのように変化していくのか。同氏