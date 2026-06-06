コメの店頭価格がじわり下落している。スーパーで販売された５キロ当たりの平均価格は年初から７００円下落し、２０００円台で「特売」する店も出ている。価格下落の背景には、増産や価格高騰による「コメ離れ」がある。卸売業者の間では、新米が出回る前に値下げして売り切ろうとする動きも出ている。（貝塚麟太郎）年初から７４０円下げ「広告の品５キロ・グラム２７７７円」千葉県柏市のスーパー「おっ母さん食品館柏の