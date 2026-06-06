新幹線や特急列車での移動中、突然始まる隣席の大声――電話、会話、笑い声。なんとなく我慢してやり過ごした経験は、誰しもあるのではないでしょうか。日本民営鉄道協会が毎年発表している「駅と電車内のマナーに関する調査」を見ると、その不快感の正体が数字で浮かび上がってきます。最新の2025年度調査によると、「騒々しい会話・はしゃぎまわり」は総合3位（30.2％）と、依然として上位の常連。さらに「駅や電車内のマナーは