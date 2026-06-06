◇インターリーグドジャース−エンゼルス（2026年6月5日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席まで連続三振に倒れた。初回の第1打席は相手先発・デトマーズに空振り三振に打ち取られた。3回2死の第2打席はフルカウントからの6球目、高めスライダーを見送り、四球で出塁したかに思われたが、相手バッテリーがABSチャレンジを要求。判