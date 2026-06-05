6月2日、映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミアが、東京・有明アリーナで開催された。7月17日の公開を前に、主要キャスト16名が集結したが、その中でもひと際注目を集めたのが女優の橋本環奈だった。【写真】「ヒヤヒヤしたよ」ブカブカそうな“ドレス”を着用する橋本環奈橋本環奈のオフショル姿「橋本さんのほかにも、主演の山粼賢人さんや吉沢亮さん、志尊淳さんなど主要キャストがレッドカーペットに参加。フ