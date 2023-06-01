日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送されることが決定した。総合司会は2013年7月の初回放送から14年連続で櫻井翔が務める。【画像】『THE MUSIC DAY 2026』ロゴ今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、き