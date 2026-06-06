俳優の前田敦子（34）が、映画のイベントオフショットを公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】 前田敦子「誰か分からない」近影＆ランジェリーカット2026年2月13日に、14年ぶり、最後となる写真集「ベステBeste」を発売した前田。Instagramでは服を脱いでいる写真や、ランジェリーカットなどギリギリを攻めた写真を公開し、話題になっていた。白いドレス姿のイベントオフショットを公開「映画『サヨナラの引力』のジ