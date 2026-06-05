スーパーやドラッグストアなどで普及が進むセルフレジ。6月4日放送の関西テレビ『Newsランナー』では、その“盲点”をついた万引きが急増している実態が取り上げられた。効率化が進む一方で、現場では“ごまかし”という新たな不正が広がっているという。【写真】「なぜ値段がわかる？」画期的と話題のユニクロのセルフレジセルフレジで万引き被害番組によると、国内の小売店でのセルフレジ導入率はおよそ55.5％。全国万引犯罪