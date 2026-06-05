6月4日、女優の森七菜が、人気俳優と密会していたことを報じられた。森のプライベートに関する情報は衝撃を与えたが、SNSでは“男性アイドル”との関係が注目されているようで──。発端となったのは、6月4日の「東スポWEB」の報道だ。「記事によれば、森さんは俳優の青木柚（ゆず）さんと、5月に都内の高級飲食店で2人だけで食事し、親しげな様子を見せていたと伝えられています。森さんと青木さんは2025年10月公開の映画『秒