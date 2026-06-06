【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、アクションゲーム「GUNDAM ROGUE ORBIT」が発表された。 本作はバンダイナムコエンターテインメントによる「ガンダム」シリーズのアクションゲーム。公開されたティザーPVではファンネルやビットのような兵器と対艦刀のような大型の近接武器で