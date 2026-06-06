タレント山田邦子（65）が6日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。SNSで話題となった、「父親の通夜か、嵐のラストライブか」論争に私見を述べた。発端となったのは、とある男性のSNSのポスト。男性の妻の実父が急死し、嵐のラストライブと通夜が同日になった。妻はライブに行くことを選び、通夜を夫である男性に任せることにしたという。男性は「神経が理解できない」と投稿した。これに「