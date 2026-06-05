ブランド肉を好きなだけ味わえる。そんな肉好きにはたまらない食べ放題が「Bistro W 新宿四谷」の『無限ステーキ』である。一般的な食べ放題とは一線を画し、厳選されたブランド肉を心ゆくまで堪能できるのが大きな魅力だ。今回は実際に無限ステーキを体験し、その実力をレポートする。■肉好きの期待を高める「無限ステーキ」店内に足を踏み入れると、落ち着いたビストロらしい空間が広がる。カジュアルでありながら上質な雰囲気