〈「口の中に大量の虫」骨が飛び出し、“ミイラ化”しているものも…解剖医が実際に目にしてきた“壮絶な死体”たち〉から続く人間は、かくも簡単に死んでしまうのか――事件・事故で亡くなった死体や、死因が分からない「異状死体」を解剖し、身元確認や死因の究明を行う「法解剖医」の飯野守男氏は、これまでさまざまなケースを見聞きしてきたという。【写真】「フライドポテトの食べ過ぎで死亡」一体何が起こった？同氏の著