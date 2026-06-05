6月4日、女優の河合優実（ゆうみ）が、2028年前期のNHK連続テレビ小説『ほんのモキチ』で主演を務めることが発表された。晴れて朝ドラヒロインを務めることになったが、河合のプライベートが注視されているようだ。河合の朝ドラヒロイン起用は、NHKの制作・主演発表会で明らかになった。「『ほんのモキチ』は、歌人で医師の斎藤茂吉さんとその妻・輝子さんをモデルにした“不仲な夫婦”をモデルにした物語で、脚本は宮藤官九郎