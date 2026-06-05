読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。学生時代、旅行を身勝手な理由でドタキャンし、そのまま音信不通になった友人。数年後、疎遠になっていた彼女から突然連絡が届きますが、そこには思わず絶句する“本当の目的”が隠されていました――。旅行前日に届いたドタキャンメッセージ学生時代、友人のと人で、以前から計画していた旅行へ行くことになっていました。宿や交通機関の手配も済ませ、あとは当日を待つだけ。私