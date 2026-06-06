元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この数日間「死にそうなくらい」体調不良が続いたことを報告した。三崎氏は「ここ数日死にそうなくらい体調が悪く、猛烈にお腹が痛い。もしかしたら悪い病気なのかなと疑いながら、検査をしてきた」と報告。「ドキドキして検査結果を聞きに行ったら、なんとアニサキスが原因らしい」と驚きをつづっていた。「確かにスーパーの刺身食べた