「皇室典範の改正」国会提案が近づく皇室典範の改正は、衆参正副議長による「立法府の総意案」がほぼまとめられ、6月8日に国会に提案される予定です。与党側は天皇制度については国民の総意を得たいという理由で全会一致を目指しています。しかし、この「立法府の総意案」に、愛子天皇案、つまり直系長子の相続というもっとも、常識的な提案は含まれていません。あくまでも皇族数の増加によって、皇室が衰微し，途絶えることを防ぐ