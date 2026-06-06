“エモい”経験がたくさんできるからプロデューサーは楽しい「こっちのポーズのほうが綺麗に見えませんか？」レンズを向けたFRIDAYカメラマンにすかさず逆提案する姿に、矜持が覗(のぞ)いた。プロデューサー・ＭＥＧＵＭＩ（44）の活躍ぶりには目を見張るものがある。昨年12月に配信開始したヤンキーたちの恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』（ネットフリックス）は世界的メガヒットを記録。２月にネトフリとリアリティーショー制