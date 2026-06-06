マルタ共和国で1日、花火工場が爆発し、大量の煙や火花が上空に噴き上がった。現地メディアによると、周辺の建物や家畜などに被害が出たほか、近くの畑にいた2人が軽いけがをして病院に搬送された。爆発音とともに噴き上がる大量の煙カメラが捉えたのは、巨大な爆発音とともに空高く噴き上がった大量の煙。1日、イタリア・シチリア島の南に位置するマルタ共和国で花火工場が爆発した。中心をよく見ると花火によるものなのか、たく