この記事をまとめると ■他社の工場で作られたクルマを販売していた過去が存在する ■パーツの一部が他社のクルマと構造が似ていたために製造を委託したケースがある ■工場の近さなどを理由に製造を委託したクルマも存在する 他社の工場で作られた特殊なクルマたち 市販される乗用車は、それぞれのメーカー製と当たり前のように思っている。しかし、過去には他社の工場で製造された車種がある。たとえば、日本車では、ホンダの