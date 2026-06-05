お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の6月7日放送回は、番組55周年記念の2週連続企画第2弾として、東京都江東区に暮らす28歳夫婦の運命的過ぎる新婚物語にフィーチャーします。【写真】母親のお腹の中で“運命の出会い”を果たしていた新婚さんきっかけは、まさかのマチアプ2人は、同じ大阪市立大学医学部附属病院で、