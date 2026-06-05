NECとCrypto Garageは6月5日、国産のデジタル資産カストディシステム開発に向けて協業すると発表した。同システムは、金融機関や機関投資家、企業向けに、金融商品取引法の改正を見据え、高い信頼性と高度なセキュリティの両立を目指し開発するもの。両社は、2026年内にシステム開発の着手を予定しており、2027年中に予定されている法改正施行を見据え、改正後の速やかな稼働開始を目指す。○協業の概要NECは、金融機関の業務フロ