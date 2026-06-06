今年5月、山形市の女性に「目をえぐるぞ」などと言いハサミを振りかざして脅迫したとして６日、住居不定の建設業の男(43)が逃走先の福島県内で逮捕されました。 暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されたのは本籍山形市で、住居不定の建設業の男(43)です。 警察によりますと、男は今年5月７日午後6時40分ごろ、山形市居住の30代女性方で女性に対し「目をえぐるぞ」などと言いながらハサミを振りかざし、脅迫した疑いが持たれてい