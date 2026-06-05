数々のユニークな雑貨や書籍が並ぶ「ヴィレッジヴァンガード」。その店頭で一風変わったポテトチップスが注目を集めています。その名も「目玉焼きチップス」。当初4月の発売が予告されていたものの、入荷遅延によりしばらく店頭に並んでいなかった本商品。今回ようやく発見することができたため、さっそく購入してその気になる味わいを確かめてみました。価格は313円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち